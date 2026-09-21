Detenido en Vigo por prender fuego al colchón de una persona sin hogar

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un varón de 53 años de edad, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras prender fuego a un colchón que una persona sin hogar utilizaba para protegerse del frío.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este domingo, cuando varios testigos alertaron al 092 tras observar que había fuego en un colchón que estaba colocado a modo de parapeto en un hueco de una salida de emergencia de un inmueble, en la Avenida de Beiramar.

En ese hueco pernoctaba una persona sin hogar, de nacionalidad extranjera, que dormía en un colchón y utilizaba el otro para tapar la entrada del hueco y protegerse del frío.

El sospechoso, que portaba una botella de plástico de refresco, prendió fuego al colchón y se fue del lugar, aunque la persona sin hogar no resultó herida gracias a que fue auxiliado por un taxista. El perjudicado no logró dar datos sobre el autor de los hechos, pero la Policía recurrió a las cámaras de seguridad del Puerto y pudo identificarlo.

El sospechoso fue localizado a unos 300 metros, cuando estaba en la terraza de un bar tomando una consumición. En el momento de su detención manifestó su animadversión hacia la persona sin hogar por su nacionalidad (extranjera), y fue trasladado a dependencias policiales.