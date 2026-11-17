La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo este martes una operación contra una presunta red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con actuaciones en varias provincias españolas. En A Coruña, el dispositivo se saldó, al menos, con dos detenidos, según las primeras informaciones conocidas sobre la investigación.

La intervención comenzó a primera hora de la mañana en el barrio coruñés de Os Mallos. Los agentes, algunos de ellos armados, accedieron a un inmueble situado en la calle Santander, donde practicaron varios registros en el marco de las diligencias policiales.

El despliegue también se extendió a las provincias de Alicante y Zaragoza, dentro de una investigación de carácter internacional coordinada por la UCO. Por el momento, no ha trascendido el número total de personas arrestadas en el conjunto del operativo.

La actuación se desarrolla bajo secreto de sumario, por lo que tampoco se han facilitado detalles sobre la identidad de los detenidos, el número de posibles víctimas o el alcance de la presunta actividad delictiva.

La investigación continúa abierta y los agentes mantienen las diligencias para esclarecer el funcionamiento de la organización y determinar las responsabilidades de las personas implicadas.

Registros en Galicia

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a preguntas de los periodistas, ha confirmado que se han producido registros "en varios inmuebles en Galicia" sin descartar que haya más arrestos.

"Está decretado el secreto del sumario", ha insistido para precisar que es una "operación abierta". "Es probable que haya más detenciones", ha indicado para asegurar que se trata de un operativo "en varios lugares de Galicia y de España". Además, ha remarcado el trabajo "constante" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.