Detenidos dos jóvenes tras robar cerca de mil euros en ropa y móviles en un centro comercial de Vigo

La Policía Local de Vigo detuvo en los últimos días a dos jóvenes tras robar ropa y móviles valorados en cerca de mil euros en un centro comercial de la ciudad de Vigo. En un comunicado, dicho cuerpo de seguridad ha explicado que los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas del pasado sábado, 11 de julio, cuando los agentes recibieron una llamada que alertaba de que dos individuos acababan de cometer un hurto en un local del centro comercial.

El testigo y alertante comunicó que estaba siguiendo a los sospechosos y, en todo momento, permaneció al teléfono con los funcionarios, facilitando información y su ubicación en tiempo real. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron interceptar a estos dos varones, de 27 y 32 años, en la vía pública, procediendo a su identificación y a la comprobación de los efectos que portaban, distribuidos en dos bolsas, una mochila y una bandolera.

Así, se hallaron varios pares de zapatillas deportivas, dos teléfonos móviles, prendas de vestir, gorras y productos de cosmética e higiene. Parte del material fue reconocido por el responsable del establecimiento afectado y el conjunto de los objetos recuperados estaba valorado en cerca de 1.000 euros.

Tres mariscadores furtivos sorprendidos con 9 kilos de marisco

Por su parte, la Policía Local de Vigo interceptó en las últimas horas a tres mariscadores furtivos que portaban 9 kilos de nécoras y centollos, que fueron devueltos al mar. La actuación fue posible gracias a la utilización de un dron con cámara térmica, con el que los agentes detectaron a los sospechosos en una zona rocosa de Bouzas. Los tres fueron propuestos para sanción por un presunto incumplimiento de la Ley de Pesca de Galicia.