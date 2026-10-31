Detenidos tres trabajadores por robar y vender material de construcción de su propia empresa en Fene

Tres personas han sido detenidas en Fene (A Coruña) por su presunta implicación en una trama dedicada a la sustracción y posterior venta ilegal de material de construcción. Los arrestados, que habrían aprovechado su trabajo en una empresa del polígono industrial de Vilar do Colo para apropiarse de los suministros, están acusados de distintos delitos.

Aprovechaban el final de las obras para llevarse el material

La investigación, desarrollada por la Guardia Civil, comenzó después de que el responsable de la empresa afectada denunciase que varios operarios de su plantilla estaban apropiándose de elementos y suministros de construcción sin autorización.

Según las pesquisas, los trabajadores aprovechaban la finalización de los trabajos contratados para quedarse con el material que presuntamente sobraba en las obras. Posteriormente, los efectos sustraídos eran revendidos a particulares o a otras sociedades.

La operación, denominada BAA-FENE, permitió identificar a los distintos implicados en la trama, tanto a los presuntos responsables de las sustracciones como a la persona que se encargaba de recibir los lotes y gestionar su posterior comercialización.

Cuatro delitos y una investigación por coacciones

A los tres detenidos se les atribuyen, en distinto grado de participación, presuntos delitos de apropiación indebida, receptación de material de obra, estafa y falsedad documental.

Además, uno de ellos está siendo investigado por un delito leve de coacciones.

El perjuicio económico ocasionado a la empresa supera los 6.000 euros. Tras finalizar las diligencias, los detenidos y las actuaciones instruidas fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Ferrol.