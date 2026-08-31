Detenidos en Vigo por extorsionar a un hombre tras acceder a webs de contactos sexuales: le mandaban fotos de personas armadas

Una investigación de la Policía Nacional ha terminado con la detención en Vigo de un hombre y una mujer acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas web de contactos y anuncios de naturaleza sexual.

La víctima, un vecino de Valladolid, denunció los hechos a finales de noviembre del año pasado. Según relató a los agentes, después de acceder a varias de estas páginas comenzó a recibir llamadas y mensajes de números desconocidos.

Los extorsionadores le aseguraban que había causado molestias a las escorts anunciadas en las webs y le exigían el pago de una supuesta multa de 2.500 euros por utilizar las páginas.

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La presión aumentó a través de WhatsApp. Los delincuentes llegaron a enviarle fotografías de hombres armados y encapuchados, además de imágenes de agresiones a otras personas, acompañadas de amenazas contra él y su familia si no efectuaba el pago.

Ante el temor provocado por estas comunicaciones, el hombre realizó dos pagos mediante Bizum por un total de 500 euros. Posteriormente, al comprender que estaba siendo víctima de una extorsión, decidió acudir a la Policía Nacional y presentar una denuncia.

Dos detenidos y otros dos investigados

Las pesquisas permitieron identificar a dos hombres y dos mujeres, todos ellos vecinos de Vigo, que presuntamente habían participado en los hechos.

La investigación contó con la colaboración de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuyos agentes ampliaron las diligencias hasta identificar a los sospechosos.

Finalmente, un hombre y una mujer fueron detenidos como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal y extorsión y quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Respecto al segundo hombre identificado, la Policía ha emitido una orden de detención al no haber podido localizarlo. La otra mujer permanece en calidad de investigada, por lo que la actuación policial se ha dado por concluida.