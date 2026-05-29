Detienen en Portugal al exdirigente socialista coruñés Emilio Vázquez

La Policía de Portugal detuvo a Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña y exparlamentario autonómico en Galicia, en el marco de una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor del Partido Socialista (PS) portugués y que está relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios del país vecino. Según fuentes del medio luso Observador, uno de los cuatro detenidos por la trama de corrupción es Vázquez Blanco, radicado desde hace algunos años en Portugal y con vínculos con el PS. Las mismas fuentes explicaron que el empresario quedó en libertad tras prestar declaración.

Vázquez Blanco, dueño de una empresa de marketing político llamada Cecubometrics, está acusado de supuestamente ser cómplice de Duarte Moral -exasesor del ex primer ministro António Costa y actual asesor del secretario general socialista, José Luís Carneiro- en la supuesta manipulación de contratos. En concreto, el citado medio apunta a que Cecubometrics facturó cuatro contratos mensuales de 24.600 euros cada uno, entre marzo y junio de 2019, cuando Duarte Moral trabajaba para el PS en el marco de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo.

Según un informe elaborado por la Entidad de las Cuentas y Financiación Política, en dichos contratos no figuran “los honorarios, número de personas del equipo, número de horas y respectivo valor unitario por hora”. La Policía ejecutó en la víspera, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas, como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.

Emilio Vázquez Blanco entró en el Parlamento de Galicia como diputado autonómico del PSdeG en 2015 y fue durante esa etapa secretario de Organización del PSOE de A Coruña. En 2016 se trasladó a vivir a Portugal.