Días para mostrarse al mundo

Momentos difíciles los del verano para la estación de Manzaneda que desembocaron de forma feliz, de manera que “después de los incendios, desde el 12 de agosto y gracias a un gran esfuerzo, con una implicación máxima del personal, conseguimos quince años más tarde arrancar la temporada en navidades”, precisa Víctor Manuel Bicos Romero, el director de la estación, que añade que “en una semana y cuatro días conseguimos restablecer los cables”. El resultado, quince mil usuarios entre el 23 de diciembre y el 11 de enero.

Todo lo que sea una feria en la que el turismo es la máxima expresión, y Fitur lo es, supone para la estación de montaña ourensana en palabras de su director “una excelente oportunidad para mostrarnos al mundo, para poner en valor que hay una estación en Galicia que ofrece actividades tanto en verano como en invierno. Ofertamos cada año un buen número de novedades destinadas al ocio familiar y de grupo”.

Granja escuela en verano

Una de esas novedades en la estación de montaña ourensana llegará en verano, “una granja escuela con un buen número de animales de la zona, desde burros hasta ovejas pasando por gallinas o conejos. Eso si hablamos de animales. Pero también será escuela, para que nuestos peques se familiaricen con un huerto ecológico, para que puedan plantar patatas o lechugas”, remarca el director.

Porque “situada en Cabeza de Manzaneda, la estación de montaña supone el lugar idóneo para unas vacaciones repletas de desconexión, naturaleza y deporte, una oportunidad para visitar solo o acompañado un entorno único”, propone la estación en su página web. Entre otras instalaciones, un pabellón polideportivo cubierto que aloja una cancha de basket y dos de minibasket; o una piscina cubierta climatizada de 25x7,90 metros (cerca de doscientos metros cuadrados) y de 1 a 1,60 metros de profundidad, con tres calles separadas por corcheras anti olas. Dispone de reloj normal y de entrenamientos de cuatro agujas, botiquín de primeros auxilios, equipos DESA y grúa de acceso para personas con movilidad reducida.

Sin dejar de lado un circuito termal integrado por una piscina activa a 32-34 grados centígrados, minipiscina de hidromasaje a 36 grados, sauna seca y cabinas de masaje para la aplicación de diversas técnicas termales, corporales y faciales; dos canchas exteriores de tenis y dos de pickleball; o un rocódromo indoor que ofrece un centro de escalada para pequeños y mayores de todos los niveles.