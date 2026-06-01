Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 1 de junio

Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 1 junio.

Alfonso Rueda comparece este lunes, 1 de junio, tras la celebración del Consello de la Xunta para informar sobre las principales medidas y acuerdos aprobados por el Ejecutivo autonómico en su reunión semanal.

La comparecencia se produce después de la reunión ordinaria del Consello, en la que la Xunta aborda asuntos relacionados con la economía, los servicios públicos, las infraestructuras y otras políticas de interés para la comunidad.

Durante su intervención, Rueda detalla las actuaciones aprobadas por el Ejecutivo gallego y responde a las cuestiones de actualidad vinculadas a la acción de gobierno.

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