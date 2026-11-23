Alfonso Rueda comparece este lunes, 23 de noviembre, ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, en la que se abordan los principales asuntos de la actualidad política y de gestión del Gobierno gallego.

El presidente autonómico da cuenta de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo gallego y responde a las preguntas de los periodistas sobre las cuestiones de actualidad que afectan a Galicia. La comparecencia permite conocer las principales decisiones tomadas por la Xunta, así como la valoración de Rueda sobre los asuntos políticos, económicos y sociales que marcan la agenda gallega.