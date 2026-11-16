Vídeo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este lunes, 16 de noviembre
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El presidente gallego Alfonso Rueda informa de las medidas aprobadas por el Gobierno autonómico en su reunión del 16 de noviembre
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, compareció este lunes, 16 de noviembre, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta para dar cuenta de las medidas aprobadas por el Gobierno gallego.
La rueda de prensa permite conocer los acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico durante su reunión de esta semana. Rueda informó de las decisiones tomadas y ofrece explicaciones sobre los asuntos abordados por el Consello.
Vuelve a ver la comparencia de Alfonso Rueda
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