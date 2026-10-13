Directo | Diego Calvo comparece tras el Consello de la Xunta de este 13 de octubre

MEDIDAS APROBADAS

Tras el Consello de Xunta de este 13 de octubre, Diego Calvo, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de de la Xunta de Galicia comparece ante los medios.

La Región
La Región
Publicado: 13 oct 2026 - 13:11 Actualizado: 13 oct 2026 - 13:13
El Consello de la Xunta de Galicia de este lunes
El Consello de la Xunta de Galicia de este lunes

El vicepresidennte de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, comparece este 13 de octubre para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Aquí puedes ver la intervención completa del vicepresidente autonómico, en la que aborda los principales acuerdos adoptados por el Gobierno gallego.

Por favor habilita javascript para ver este vídeo

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats