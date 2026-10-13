Directo | Diego Calvo comparece tras el Consello de la Xunta de este 13 de octubre
MEDIDAS APROBADAS
Tras el Consello de Xunta de este 13 de octubre, Diego Calvo, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de de la Xunta de Galicia comparece ante los medios.
El vicepresidennte de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, comparece este 13 de octubre para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes ver la intervención completa del vicepresidente autonómico, en la que aborda los principales acuerdos adoptados por el Gobierno gallego.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
18.290€ brutos anuales
UGT y CCOO piden subir el salario mínimo un 7% en 2027, hasta los 1.306 euros mensuales
TERMALISMO Y LUCES DE NAVIDAD
Jácome convoca un pleno extraordinario para aprobar un nuevo Bono Comercio