Directo | Diego Calvo comparece tras el Consello de la Xunta de este 13 de octubre

El Consello de la Xunta de Galicia de este lunes

El vicepresidennte de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, comparece este 13 de octubre para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Aquí puedes ver la intervención completa del vicepresidente autonómico, en la que aborda los principales acuerdos adoptados por el Gobierno gallego.