Directo | Segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía tras el anuncio de las medidas
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Este jueves a las 12,00 horas se inicia la segunda sesión en el Parlamento del Debate sobre el Estado de la Autonomía sobre la situación política de Galicia.
La segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía se celebra este jueves, 9 de abril de 2026, a las 12,00 horas en la sala Castelao del Pazo del Parlamento. En el orden del día figuran diversos asuntos clave para el desarrollo de la actividad legislativa y administrativa.
Entre ellos, destacan los puntos relativos al régimen y gobierno interior, así como a la organización y funcionamiento de la institución. Asimismo, se procederá a la cualificación de documentos, un trámite esencial para la admisión y tramitación de iniciativas parlamentarias, junto con el apartado de comunicaciones, ruegos y preguntas.
Esta segunda jornada llega tras las intervenciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos. Rueda centró su discurso en rendir cuentas y fijar nuevos objetivos para lo que queda de legislatura.
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