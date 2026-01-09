Emprego ultima el decreto para regular el diálogo social

La Xunta prevé aprobar en el primer trimestre de este 2026 el nuevo decreto que “institucionalizará” el diálogo social en Galicia, “adaptándolo a las nuevas realidades laborales”. Lo avanzó ayer el conselleiro de Emprego, José González, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión con UGT, CCOO y CEG, y sin la CIG.

“Vamos a cerrar la redacción del decreto que va a institucionalizar ese diálogo social y va a estar aprobado en el primer trimestre del año”, comentó González. El diálogo social, según el conselleiro, “funciona en Galicia con normalidad”, aún sin la CIG, la central mayoritaria, “que no quiere asistir”.

José González, acompañado por el secretario general técnico de la Consellería, Joaquín Macho, y por el secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, presidió la reunión de la Mesa del Diálogo Social. En la cita, a la que estaban convocados el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cristóbal Medeiros, y la secretaria general de Comisiones Obreras Galicia (CCOO), Amelia Pérez, el titular de Emprego celebró que el año 2025 cerrara con un diciembre histórico, tanto en lo referido a la cifra de personas desempleadas como en lo relativo a las afiliaciones a la Seguridad Social.

El titular de Emprego resaltó que la Xunta quiere “reforzar” ese diálogo social y comprometerse para que sea “más fluido y más potente”. “Por eso queremos institucionalizarlo”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Vieites, ve que “es un marco excepcional para poder avanzar en temas que preocupan al mundo empresarial y los trabajadores”, para abordar asuntos como “absentismo laboral, formación, oficinas de empleo” e igualdad, entre otros.

La norma que regulará por primera vez la mesa de diálogo social de Galicia “persigue dotar a este espacio de mayor trasversalidad”, según la Xunta.

Reflejará las funciones y composición de la mesa, que consta de presidencia, vicepresidencia, secretaría y vocalías, y su funcionamiento a través del pleno, la comisión delegada y las mesas sectoriales. También servirá para actualizar la composición de las mesas que lo componen y en las que figuran diferentes consellerías.

Por su parte, Medeiros (UGT) transmitió su apuesta “plena” por el diálogo social, una “apuesta prioritaria” para UGT “para seguir avanzando en la mejora de las condiciones sociales y laborales”.

Y señaló que las tres líneas de trabajo por las que apuesta este sindicato son “empleo”, incidiendo en prevención de riesgos, “economía e industria”, en relación con el modelo productivo y la transición energética y “políticas sociales”, con el foco en los cuidados.

Mientras, Pérez (CCOO) dijo que tiene que ser un diálogo social “con contenido, en profundidad, sin vetos, para hablar absolutamente de todas aquellas cuestiones que son importantes para el país”.

Y aprovechó para pronunciarse sobre el salario mínimo interprofesional: “Comisiones Obreras prefiere un acuerdo en el ámbito del diálogo social, pero si no hay acuerdo y la patronal lo bloquea, lo que vamos a pedir al Gobierno es que tome decisiones”.

La Mesa de Empleo (con los grupos de trabajo de Políticas activas de empleo y formación, prevención de riesgos laborales y absentismo laboral e Igualdad laboral) discurre en paralelo a la Mesa de Economía e Industria (con los grupos de trabajo de Industria y energía, Naval y Automoción).