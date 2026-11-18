Un ciudadano ha entregado a la Policía Nacional 400 euros que se encontró en la ranura de un cajero automático de Vigo, y que han sido devueltos a su dueño tras una investigación para identificarlo. Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, cuando un ciudadano se presentó en la Oficina de Denuncias de la Comisaría para entregar el dinero que había encontrado en la ranura de un cajero automático, en el que iba a realizar una operación bancaria.

Los agentes, ante la imposibilidad de identificar en ese momento a la persona titular del dinero, y dado que el cajero pertenecía a una empresa que presta servicio a un total de 16 entidades bancarias diferentes, iniciaron las oportunas gestiones para tratar de localizar a su propietario.

La investigación fue asumida por el Grupo Operativo de Policía Judicial de Traviesas, que recabó información sobre la extracción efectuada y llevó a cabo diversas comprobaciones para esclarecer la procedencia del efectivo hallado.

Gracias a las gestiones practicadas, se logró identificar a la persona que había realizado el reintegro, determinando que había abandonado el cajero al creer que la transacción había sido rechazada. Sin embargo, la retirada sí llegó a completarse y el importe fue cargado en su cuenta bancaria, hecho del que no se había percatado.

Una vez verificadas todas las circunstancias y acreditada la titularidad del efectivo, los investigadores procedieron a devolver los 400 euros a su legítimo propietario. La Policía Nacional ha puesto en valor la "actitud ejemplar y el ejercicio de responsabilidad" mostrado por el ciudadano que hizo entrega del dinero encontrado, una actuación que resultó fundamental para que el efectivo pudiera ser recuperado por su dueño.

Asimismo, ha hecho una serie de recomendaciones para evitar que ocurra algo así al acudir a sacar dinero a un cajero: comprobar siempre que la operación ha finalizado antes de abandonar el lugar, revisar el resguardo y los movimientos de la cuenta (especialmente cuando haya alguna incidencia), entregar a la entidad bancaria o a la Policía cualquier efecto olvidado en un cajero, dinero o tarjetas, y comunicar a la entidad cualquier movimiento sospechoso en las cuentas.