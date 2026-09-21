Encuentran el cadáver de un sexagenario desaparecido en Oleiros

El hombre había salido hacia la zona del Faro de Mera y no había regresado a casa.

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 60 años, que había desaparecido este domingo en el municipio coruñés de Oleiros, ha sido localizado este lunes en el mar. Según informó el 112 Galicia, un particular alertó este domingo de que el hombre no había regresado a su domicilio después de dirigirse a la zona del Faro de Mera, en Serantes.

Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias puso en marcha el dispositivo de búsqueda y dio aviso a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Emergencias de Oleiros.

Finalmente, fue Salvamento Marítimo quien comunicó esta mañana el hallazgo del cuerpo. El cadáver fue localizado flotando en el mar, ya sin vida. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.