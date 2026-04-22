Encuentran el cuerpo de Juan Víctor, el joven de 19 años que llevaba 23 días desaparecido en el Miño

Los servicios de emergencia han localizado este miércoles el cuerpo sin vida de Juan Víctor, el joven de 19 años desaparecido desde el pasado 30 de marzo tras sufrir un accidente mientras navegaba en kayak en el río Miño, a la altura del embalse de Os Peares, en Carballedo.

Según ha informado la Guardia Civil, el cadáver fue hallado a unos 363 metros de la presa, río arriba y en la orilla opuesta a donde apareció la embarcación siniestrada. El avistamiento se produjo gracias a drones de la Axencia Galega de Emerxencias, tras lo que intervinieron los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para recuperar el cuerpo.

Un mes de búsqueda en una zona compleja

El joven había desaparecido cuando regresaba junto a su primo en un kayak hinchable, después de haber remontado el río desde un embarcadero cercano a la central de Os Peares. Una ráfaga de viento volcó la embarcación en una zona de difícil acceso, con una orografía complicada y profundidades que alcanzan hasta los 70 metros.

Su primo logró salir del agua con dificultades y alertar a los servicios de emergencia, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda que se prolongó durante semanas sin éxito hasta este miércoles.

Durante este tiempo, familiares, amigos y vecinos protagonizaron distintos gestos de apoyo, como concentraciones y actos de recuerdo en Lugo, donde el joven residía y estudiaba.

El hallazgo pone fin a semanas de incertidumbre para la familia y a un operativo marcado por la complejidad del terreno y las condiciones del río.