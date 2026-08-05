Encuentran a un recién nacido muerto en una casa de A Coruña tras ingresar su madre en el hospital

Efectivos policiales encontraron en una vivienda del municipio coruñés de Sada a un recién nacido muerto, tras tener constancia del ingreso de una mujer en el hospital de la ciudad de A Coruña que sufría una hemorragia.

Las fuentes consultadas han explicado que se trata de una joven residente en Sada que se trasladó al hospital por un abundante sangrado y se determinó que había dado a luz. Fue entonces cuando efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al inmueble de la joven y allí encontraron en un armario a un bebé muerto.

También se ha precisado que, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del suceso. La autopsia deberá determinar si el bebé nació ya fallecido o si su muerte se habría producido una vez que la mujer dio a luz.

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta por parte de Policía Judicial de Cambre y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la semana pasada llegó al juzgado de guardia de A Coruña un parte médico donde se exponía el ingreso de una mujer "que parecía haber dado a luz, pero que no residía en ese partido judicial".