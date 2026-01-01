Entran en vigor los presupuestos de Galicia para 2026, que superan los 14.000 millones de euros

Este jueves, 1 de enero, entran en vigor los presupuestos de Galicia para este año 2026, que ascienden a 14.240 millones de euros.

Según destacan en un comunicado, Galicia aprobó sus cuentas, un año más, "en tiempo y forma", y fue la primera comunidad en hacerlo. Las cuentas autonómicas superan los 14.000 millones de euros y, apuntan, la principal prioridad del Gobierno gallego es el gasto social.

En esta línea, tres de cada cuatro euros se dedican la sanidad, educación y política social, así como para llevar a cabo políticas de empleo para impulsar el crecimiento de Galicia. Los presupuestos para este año continúan con el impulso a la vivienda, con el compromiso del Gobierno gallego de duplicar el parque de promoción pública y pasar de 4.000 a 8.000 viviendas sociales, de las que 3.000 están ya en marcha.

Asimismo, se seguirá con el programa de alquiler y con las ayudas para comprar bajos comerciales y transformarlos en vivienda pública, así como para la rehabilitación de viviendas en el rural.

Este impulso a la vivienda se refuerza también con rebajas fiscales para las familias monoparentales. Estas se suman a los otros colectivos prioritarios -- rentas medias y bajas, menores de 36 años, familias numerosas y colectivos vulnerables --, que pueden adquirir viviendas con una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que puede llegar hasta su eliminación.

Nuevas rebajas fiscales

Subrayan también que las nuevas rebajas fiscales se vuelven a centrar en los colectivos más vulnerables, como la eliminación en el IRPF de la cuota íntegra autonómica de las ayudas a los afectados por ELA, o la de los impuestos a las personas perjudicadas por los incendios del verano, así como las deducciones para libros y material escolar.

Los presupuestos del año que viene, además, consolidarán todas las rebajas fiscales puestas en marcha hasta el momento.

Las cuentas gallegas para el próximo año apuestan también por la economía productiva para "generar empleo estable y de calidad", y para que Galicia siga siendo puntera en sectores estratégicos como la automoción, el naval, la cadena mar-industria y la seguridad.

De la mano de la innovación, con algo más de 400 millones de euros para el desarrollo de iniciativas en el campo del I+D+i, Galicia seguirá apostando por infraestructuras y tecnologías de última generación como la Factoría IA, el Cesga, el Polo de Rozas, la creación de la Fundación Galtia o la puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia.

Además, las cuentas de 2026 serán las terceras de manera consecutiva que no tienen endeudamiento. Apuntan que se continúa así una senda descendente de la ratio deuda/PIB que se prevé que se acerque al 13% en 2026, cuatro años antes del objetivo previsto inicialmente para 2030.