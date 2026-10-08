Expulsan de Conxemar a una empresa por utilizar publicidad de mujeres desnudas para vender almejas en Vigo

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar, que celebra esta semana su XXVII edición en Vigo, ha expulsado de forma "inmediata" y "definitiva" a la empresa italiana La Selvaggia por utilizar una publicidad considerada sexista y denigrante.

La organización ha condenado "rotundamente" el uso de la imagen de una mujer "como reclamo comercial sexista y vejatorio", al considerar que este tipo de publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que defiende la feria.

"La compañía queda fuera de Conxemar y ya no estará presente mañana", ha anunciado la organización a través de un comunicado.

El Ministerio de Pesca italiano se desvincula de la publicidad

Tras conocer la imagen, Conxemar contactó con el Ministerio de Pesca de Italia, responsable del espacio expositivo en el que participaba la empresa.

Según la organización, el Ministerio aseguró que desconocía la acción publicitaria, de la que se ha desvinculado y que rechaza frontalmente.

La expulsión ya ha sido comunicada a las autoridades italianas y se ejecutará con carácter inmediato. "La decisión es firme", ha zanjado Conxemar.