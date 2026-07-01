EXHIBICIÓN Y DEMOSTRACIONES
A feira Galiforest Abanca 2026 mostra dende mañá toda a forza do sector forestal nunha edición de récord
EXHIBICIÓN Y DEMOSTRACIONES
De novo co apoio da Xunta de Galicia e no monte do Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón), moi próximo a Santiago de Compostela (Galicia).
A feira contará con 125 expositores directos entre os que se atopan as empresas e entidades máis importantes do sector, os cales ocuparán unha superficie neta que superará os 18.000 metros cadrados. Unhas cifras que non só superan ás da súa última convocatoria, senón que son as mellores deste monográfico ata o momento e reflicten tanto o amplo respaldo do sector como a súa consolidación como a maior feira forestal de España.
De forma paralela á exposición Galiforest Abanca 2026 ofrece un atractivo programa, tanto dirixido a profesionais como a outros perfís relacionados, entre eles estudantes vinculados co sector. Destaca o VIII Concurso de Innovación Tecnolóxica, o cal distinguirá as máquinas, produtos, servizos e procesos presentes que destaquen polo seu deseño, calidade de traballo e prestacións, co obxectivo de contribuír á promoción da I+D+i no sector. Nesta ocasión presentáronse un total de 18.
Así mesmo, mañá xoves e o venres levarase a cabo o II Simposio Ibérico de Silvicultura (II SIS), o cal constituirá un encontro esencial para todos aqueles interesados en saber cara a onde avanza o futuro do sector forestal. Non en balde, conformará un espazo estratéxico de diálogo e coñecemento ao reunir en dúas xornadas a profesionais, investigadores, empresas, asociacións, propietarios forestais, estudantes, administracións públicas e responsables políticos ao redor dun obxectivo común, pensar e construír o futuro do sector desde a innovación e a xestión sostible.
O programa contará con expertos nacionais e internacionais para abordar algúns dos temas que están a marcar a evolución do sector: silvicultura resiliente, mellora xenética, innovación aplicada ao monte, novas tecnoloxías, produtividade forestal e transferencia de coñecemento entre ciencia, industria e territorio.
Tamén terán un papel destacado as demostracións continuadas de máquinas, sistemas e procesos. Levaranse a cabo máis de 200, entre elas de procesadoras forestais e de leña, raxadoras, serradoiros portátiles de troncos, trituradoras compactas e tamén de gran volume, cabestrantes, manipuladoras telescópicas, sistemas automáticos de bloqueo e liberación de estacas, tensores automáticos de estacas, robots desbrozadores e segadores (algúns con autocontrol), básculas para guindastres forestais, simuladores de procesadoras forestais, guindastres robotizadas e consolas para este tipo de guindastres, biotrituradoras, rozadoras de control remoto, equipos de pulverización de graxa, cargadoras de cadeas con trituradora forestal ou minicargadoras.
Así mesmo, realizaranse demostracións de motoserras, de corte en altura, cambio de aceite a un motor co sistema fast oil vs cambio de aceite profesional, arte floral, instalacións de xardíns verticais ou preparación de mostras polínicas de distintos meles, alén de talleres de enxertos e mostras de ecoesferas e de apicultura. E aínda se sumarán outras propostas, como exhibicións de figurismo (realización de esculturas en madeira con motoserra) e do coñecido como Deporte da Madeira, nas cales se desenvolverán as súas distintas modalidades, que son corte de tronco en vertical e horizontal, con velocidade, con serra de man, corte en altura e con prototipo.
Unha exposición e un programa con gran interese que se unirán no mellor marco posible, o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude. Unha localización que, de novo, permitirá mostrar e ver o funcionamento da maquinaria nun monte con excelentes infraestruturas e moi ben comunicado, con doado acceso desde a autoestrada AP-53 tanto para grandes máquinas como para visitantes.
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