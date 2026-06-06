FP en Galicia 2026: fechas clave y cómo solicitar plaza en la Formación Profesional de la Xunta

Conoce todos los detalles de la FP en Galicia

La Formación Profesional en Galicia ya tiene calendario definido para el próximo curso. La Xunta de Galicia ha establecido un proceso de admisión con 277 ciclos formativos ofertados, en el que las solicitudes, adjudicaciones y matrículas se concentran entre junio y julio, con el objetivo de agilizar la asignación de plazas.

El anuncio fue realizado en el marco de la 29ª edición del Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, un evento celebrado dentro del Salimat Abanca 2026, donde se avanzaron los principales hitos del proceso.

Plazo de solicitud: del 15 al 30 de junio

El primer paso del procedimiento será la presentación de solicitudes, que podrá realizarse entre el 15 y el 30 de junio. En ese periodo, los aspirantes deberán registrar sus preferencias entre los distintos ciclos de Formación Profesional disponibles en la comunidad.

La oferta abarca enseñanzas de grado básico, medio y superior, distribuidas por todo el territorio gallego.

Adjudicaciones en julio: tres fases

Una vez cerrado el plazo de solicitud, comenzará el proceso de adjudicación de plazas, que se desarrollará íntegramente durante el mes de julio. El sistema se articula en tres fases consecutivas.

La primera adjudicación tendrá lugar el 10 de julio. En caso de obtener plaza, el periodo de matrícula estará abierto entre el 10 y el 15 de julio.

La segunda adjudicación se realizará el 20 de julio, con matrícula entre el 20 y el 23 del mismo mes.

La tercera y última adjudicación está prevista para el 27 de julio, con un periodo de matrícula entre el 27 y el 29 de julio.

Adjudicación continua tras julio

Finalizadas las tres fases iniciales, el sistema continuará con un proceso de adjudicación continua para cubrir las plazas vacantes que queden sin ocupar.

En esta fase, cada centro educativo contactará directamente con las personas incluidas en lista de espera, siguiendo el orden establecido, para ofrecer las plazas disponibles.

Cómo solicitar plaza en FP Galicia

El procedimiento se realiza de forma telemática a través de los canales oficiales de la Xunta de Galicia. El proceso general se estructura en los siguientes pasos: