Frustran un robo de cable de cobre en una nave industrial en Lugo y detienen a uno de los implicados
PERSECUCIÓN A PIE
Detienen a un hombre en Lugo tras sorprenderlo cuando intentaba robar cable de cobre en una nave industrial en construcción. El sospechoso fue interceptado dentro del recinto después de una persecución a pie, mientras que el segundo implicado consiguió escapar.
Agentes de la Policía Nacional de Lugo han detenido a un varón como presunto autor de una tentativa de robo con fuerza en una nava industrial en construcción, donde fue "pillado in fraganti" cuando trataba de sustraer cable de cobre.
La intervención se produjo tras un aviso de la sala CIMACC 091, que alertaba de la activación de la alarma en una nave industrial en construcción. Una dotación acudió al lugar y, al acercarse a la parte posterior del inmueble, observaron a dos personas que emprendieron la huida a pie.
Tras una persecución, los agentes lograron atrapar a uno de ellos dentro del propio recinto, mientras que el otro logró huir por una zona del vallado perimetral que había sido forzada. Durante la inspección de la nave, los agentes encontraron una cizalla.
El hombre detenido fue puesto a disposición judicial, mientras que continúan las investigaciones para tratar de localizar y detener al otro implicado en este robo frustrado.
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