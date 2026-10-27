Galería | Los 700 lotes de objetos retirados por los Franco del Pazo de Meirás que salen a subasta

Exposición de objetos del Pazo de Meirás que serán subastados en la sala Magna Art Auction.

La puja incluye retratos de Franco, una fotografía dedicada por Juan Carlos I y cientos de muebles y objetos decorativos, mientras la ARMH reclama su suspensión cautelar por las dudas sobre la propiedad de los bienes.

Un total de 689 lotes de objetos retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán a subasta este martes, 27 de octubre, con precios de salida de entre 20 y 5.000 euros. El catálogo incluye retratos del dictador, una fotografía de Juan Carlos I, muebles, porcelanas y otros objetos decorativos.

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La subasta se celebrará en la sala Magna Art Auctions, en Madrid, y podrá seguirse presencialmente y por streaming. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno la "suspensión cautelar" de la puja ante las dudas sobre la propiedad de los bienes.

La pieza con el precio de salida más alto es el cuadro San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera, que parte de 5.000 euros. También destacan un bargueño astur-leonés y dos pinturas, con precios iniciales de 4.500 euros, así como consolas, un escritorio, armas antiguas y maquetas náuticas.

Entre los lotes figuran varios retratos de Franco, incluida una fotografía familiar junto a Carmen Polo y su hija, Carmen Franco. También se subastará una fotografía de Juan Carlos I enmarcada en plata y dedicada a Franco en 1970: "Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos".

La mayoría de los lotes está formada por muebles, porcelanas, vajillas, cuberterías y enseres domésticos. Los precios parten de 20 euros para una pareja de lámparas. También hay juegos de sábanas bordadas, algunos con símbolos vinculados a Franco.

El director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, defendió que la operación se había realizado con "garantías absolutas" y bajo la supervisión de la Abogacía del Estado y la Xunta. Aseguró que "todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás".

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña pidió inspeccionar los bienes para comprobar si alguno pertenecía al dominio público. La ARMH, por su parte, reclama que se suspenda cautelarmente la subasta y que se investigue si los objetos son realmente propiedad de la familia Franco o si podrían corresponder a Patrimonio Nacional.