Galería | Santiago de Compostela reúne ás principais autoridades galegas no Día de Galicia
DÍA DE GALICIA
Varios representantes de la clase política gallega estuvieron presentes en Santiago para celebrar el Día de Galicia. Unos con la tradicional Ofrenda al Apóstol mientras otros aprovecharon el día para hacer marchas y reivindicar el uso de las tradiciones y lengua gallega
Un ano máis a clase política galega deuse cita en Santiago de Compostela para celebrar diversos actos no Día de Galicia. Desde a tradicional Ofrenda ao Apóstolo onde Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento Galego, foi o delegado rexio na Ofrenda ao Apóstolo por orde do rei Felipe VI, e onde estivo presente Alfonso Rueda; presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; presidente do Partido Popular. Tamén estivo presente Goretti Sanmartín; alcadesa de Santiago de Compostela.
Algúns conselleiros como José López, conselleiro de cultura, tampouco faltaron á cita para a ofrenda na Catedral de Santiago. Unha situación que contrapón á dos actos de partidos da oposición como o BNG quen convocou unha marcha.
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O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante a tradicional ofrenda ao Apóstolo.
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Europa Press
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O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (d) xunto a Francisco José Prieto; bispo de Santiago.
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Europa Press
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O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (c) saúda a Francisco José Prieto; bispo de Santiago.
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Europa Press
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A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (c), durante a tradicional ofrenda ao Apóstolo.
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Europa Press
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O presidente da Xunta de Galicia e do PP de Galicia, Alfonso Rueda (i), o delegado do Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras (c.)
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Europa Press
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A catedral de Santiago durante o acto de Ofrenda ao Apóstolo 2026.
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Xunta de Galicia
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José López Campos, conselleiro de cultura de la Xunta, comparte un selfie con otros conselleiros.
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Redes sociales
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José López Campos, conselleiro de cultura da Xunta, comparte un selfie con outros conselleiros.
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Redes sociais
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A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria Galega.
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Europa Press
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Decenas de persoas durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día dá Patria Galega.
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Europa Press
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Varias persoas portan bandeira con lema 'Pola soberanía dos pobos' durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria Galega.
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Europa Press
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O secretario xeral de Junts per Catalunya, Jordi Turull (c), durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria Galega.
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Europa Press