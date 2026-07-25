O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), o presidente da Xunta de Galicia e do PP de Galicia, Alfonso Rueda (2i), e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (c), durante a tradicional ofrenda ao Apóstolo.
O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), o presidente da Xunta de Galicia e do PP de Galicia, Alfonso Rueda (2i), e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (c), durante a tradicional ofrenda ao Apóstolo. | Europa Press

Galería | Santiago de Compostela reúne ás principais autoridades galegas no Día de Galicia

DÍA DE GALICIA

Varios representantes de la clase política gallega estuvieron presentes en Santiago para celebrar el Día de Galicia. Unos con la tradicional Ofrenda al Apóstol mientras otros aprovecharon el día para hacer marchas y reivindicar el uso de las tradiciones y lengua gallega

Un ano máis a clase política galega deuse cita en Santiago de Compostela para celebrar diversos actos no Día de Galicia. Desde a tradicional Ofrenda ao Apóstolo onde Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento Galego, foi o delegado rexio na Ofrenda ao Apóstolo por orde do rei Felipe VI, e onde estivo presente Alfonso Rueda; presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; presidente do Partido Popular. Tamén estivo presente Goretti Sanmartín; alcadesa de Santiago de Compostela.

Algúns conselleiros como José López, conselleiro de cultura, tampouco faltaron á cita para a ofrenda na Catedral de Santiago. Unha situación que contrapón á dos actos de partidos da oposición como o BNG quen convocou unha marcha.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la tradicional ofrenda al Apóstol.
1/12 O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante a tradicional ofrenda ao Apóstolo. | Europa Press
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (d) junto a Francisco José Prieto; obispo de Santiago.
2/12 O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (d) xunto a Francisco José Prieto; bispo de Santiago. | Europa Press
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (c) saluda a Francisco José Prieto; obispo de Santiago.
3/12 O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (c) saúda a Francisco José Prieto; bispo de Santiago. | Europa Press
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (c), durante la tradicional ofrenda al Apóstol.
4/12 A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (c), durante a tradicional ofrenda ao Apóstolo. | Europa Press
El presidente de la Xunta de Galicia y del PP de Galicia, Alfonso Rueda (i), el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras (c.)
5/12 O presidente da Xunta de Galicia e do PP de Galicia, Alfonso Rueda (i), o delegado do Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras (c.) | Europa Press
La catedral de Santiago durante el acto de Ofrenda al Apóstol 2026.
6/12 A catedral de Santiago durante o acto de Ofrenda ao Apóstolo 2026. | Xunta de Galicia
José López Campos, conselleiro de cultura de la Xunta, comparte un selfie con otros conselleiros.
7/12 José López Campos, conselleiro de cultura de la Xunta, comparte un selfie con otros conselleiros. | Redes sociales
José López Campos, conselleiro de cultura de la Xunta, comparte un selfie con otros conselleiros.
8/12 José López Campos, conselleiro de cultura da Xunta, comparte un selfie con outros conselleiros. | Redes sociais
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega.
9/12 A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria Galega. | Europa Press
Decenas de personas durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega.
10/12 Decenas de persoas durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día dá Patria Galega. | Europa Press
Varias personas portan bandera con lema 'Por la soberanía de los pueblos' durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega.
11/12 Varias persoas portan bandeira con lema 'Pola soberanía dos pobos' durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria Galega. | Europa Press
El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull (c), durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega.
12/12 O secretario xeral de Junts per Catalunya, Jordi Turull (c), durante unha manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria Galega. | Europa Press

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