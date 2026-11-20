Rueda señala las piezas del British Museum, que se exhiben por primera vez en España, entre ellas, los torques hallados en Ourense.

El Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura de Galicia acoge hasta el 25 de abril de 2027 la gran exposición “A terra do ouro branco. Ourivería galaica na Europa do seu tempo”. Considerada una de las mayores muestras sobre metalurgia preciosa del noroeste peninsular, la cita cultural reúne más de 160 piezas singulares procedentes de 28 museos e instituciones patrimoniales de España, Portugal, Reino Unido y Dinamarca.

Comisariada por el investigador Xosé-Lois Armada, director del Instituto de Ciencias do Patrimonio, la exposición propone un fascinante recorrido de 4.500 años por la historia social, tecnológica, simbólica y mítica del oro antiguo. El título rescata la denominación del célebre geógrafo clásico Estrabón, quien bautizó como “oro blanco” al mineral del noroeste ibérico debido a su elevada concentración natural de plata.

Mucho antes de las grandes explotaciones mineras romanas, el oro se obtenía mediante el tradicional bateo fluvial, logrando entre 2 y 5 gramos diarios por persona, una tarea documentada hasta el siglo XX en las lavadoras o “aureanas”, asociadas popularmente con las legendarias mouras de las tradiciones locales. Para transformar este metal, que circulaba en lingotes o “tortas”, los orfebres galaicos empleaban “pedras de toque” pulidas que llevaban colgadas al cuello para verificar la ley del material.

Entre los grandes reclamos de la muestra figuran extraordinarias piezas maestras exhibidas por primera vez en España, como los dos torques de Ourense y el singular collar de Sintra, custodiados habitualmente en el British Museum. Este último constituye una joya deslumbrante que funde técnicas de Europa central, atlántica y nórdica en un único diseño. Junto a ellos se presentan al público los valiosos torques de Bergondo, hallados fortuitamente en 2023 durante faenas agrícolas en una finca particular, y réplicas maestras de referencia continental como el caldero de Gundestrup o el afamado torque de Burela.

La selección abarca también arracadas de extraordinario virtuosismo, como las de Vilar de Santos, Suegos o el tesoro de Recouso, así como testimonios funerarios y votivos de primer orden: el ajuar intacto de la cista de Atios, la réplica del Tesoro de Caldas de Reis con sus casi 15 kilos de oro conservados y el enigmático casco de Leiro.