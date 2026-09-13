Galicia acogerá la salida oficial de La Vuelta 2027 en el marco del Xacobeo

La Vuelta a España 2027 arrancará desde Galicia y tendrá a Santiago de Compostela como punto de partida, en una edición que estará estrechamente vinculada a la celebración del Xacobeo. La carrera se disputará además en unas fechas diferentes a las habituales y recorrerá Galicia durante al menos cuatro etapas, con presencia prevista en las cuatro provincias.

El anuncio fue realizado este domingo en Granada por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el director general de La Vuelta, Javier Guillén, coincidiendo con la última etapa de la edición de 2026. La salida oficial de la próxima edición tendrá lugar en septiembre, concretamente entre los días 4 y 26 de septiembre de 2027, debido al adelanto de los Mundiales de Ciclismo en Carretera, que se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Durante la rueda de prensa, Gómez Román celebró la decisión de la organización y destacó que la prueba formará parte de la programación del Xacobeo 2027, diseñada para todos los públicos. A su juicio, la llegada de La Vuelta permitirá situar a Galicia en el punto de mira de miles de peregrinos y visitantes y reforzar la proyección internacional de la comunidad.

Guillén explicó que la intención de la organización es que Galicia tenga un mínimo de cuatro etapas, con presencia en las cuatro provincias gallegas. La primera jornada será una etapa en línea "inspirada en el Camino de Santiago", según avanzó el director general de la carrera. Será la octava ocasión en la que La Vuelta parta desde Galicia y la primera desde 2016, cuando la salida tuvo lugar en Ourense.

La relación entre Galicia y La Vuelta se remonta a varias décadas. Hasta la edición de 2025, la comunidad había acogido 93 salidas y 82 metas de etapa, además de haber sido escenario de ocho salidas oficiales de la carrera. Esta trayectoria ha permitido mostrar distintos puntos del territorio gallego ante miles de espectadores y medios de comunicación, contribuyendo a reforzar la imagen de Galicia como destino turístico.

La Xunta mantiene además una colaboración con La Vuelta dentro de su estrategia para utilizar el deporte como herramienta de promoción turística y proyección internacional. Entre las acciones de patrocinio se encuentra el apoyo al maillot blanco, que identifica al mejor corredor menor de 26 años de la clasificación general.

La presencia de Gómez Román en Granada, donde asistió a la última etapa y a la entrega de premios de la 81ª edición de La Vuelta, se enmarca en los trabajos de preparación del próximo Año Santo. La Xunta busca aprovechar grandes acontecimientos deportivos internacionales para reforzar la dimensión exterior del Xacobeo y asociar su imagen a valores como el patrimonio, la naturaleza, el Camino de Santiago y el turismo activo.

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La edición de 2026, por su parte, recorrió durante 21 etapas un total de 3.275 kilómetros a través de Mónaco, Francia, Andorra y España. Para 2027, la ronda española cambiará su calendario habitual y se celebrará en septiembre, una modificación motivada por el adelanto de los Mundiales de Carretera.