Galicia asumirá las competencias sobre permisos de trabajo para extranjeros y 40 aeródromos y helipuertos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó este jueves en Santiago de Compostela en el acto de traspaso a Galicia de nuevas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras y de aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general. Los acuerdos fueron aprobados por la 45ª Comisión Mixta de Transferencias, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con una delegación gallega encabezada por el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo.

Tras la reunión, Torres compareció junto a Rueda y destacó que los acuerdos son resultado de "la colaboración permanente entre ambas administraciones". Estas nuevas transferencias se suman a la gestión del litoral, que Galicia asumió el año pasado.

Reunión entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. | Xunta de Galicia

En materia de autorizaciones de trabajo, la Xunta pasará a gestionar los permisos iniciales por cuenta propia o ajena cuando la actividad laboral se desarrolle en Galicia. La competencia incluye también las autorizaciones para actividades de temporada, la gestión colectiva de contrataciones en origen en los trámites de carácter laboral y la verificación de determinados requisitos vinculados a las autorizaciones por arraigo sociolaboral y socioformativo.

La Administración General del Estado mantendrá, sin embargo, las competencias sobre la legislación aplicable, las relaciones internacionales y las autorizaciones de residencia, así como otras funciones que no forman parte del acuerdo. Por tanto, la Xunta asumirá la tramitación laboral, pero no la competencia sobre los permisos de residencia.

Comparecencia de Torres y Rueda. | Xunta de Galicia

La transferencia tendrá efectividad el 1 de marzo de 2027 e implicará la incorporación de cinco puestos de trabajo vacantes de personal funcionario. Dos estarán en A Coruña y los otros tres se distribuirán entre Lugo, Ourense y Pontevedra, con uno en cada provincia.

La gestión de 40 aeródromos y helipuertos

El segundo acuerdo afecta a 40 aeródromos y helipuertos no calificados como de interés general, entre los que se encuentran instalaciones utilizadas principalmente para la lucha contra los incendios forestales, además de otras destinadas al transporte sanitario o al salvamento marítimo.

A partir del 1 de enero de 2027, la Xunta asumirá funciones que hasta ahora correspondían al Estado, como la aprobación de los proyectos de construcción y modificación de estas instalaciones, sus planes e instrumentos de ordenación y la delimitación de sus zonas de servicio. También podrá autorizar su construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo, aunque deberá solicitar previamente los informes preceptivos en materia de seguridad aérea establecidos por la normativa estatal.

La reunión de la Comisión Mixta de Transferencias. | Xunta de Galicia

El Estado conservará las competencias relacionadas con los aeropuertos de interés general, el control del espacio aéreo, el tránsito y el transporte aéreo, el servicio meteorológico aeronáutico y la matriculación de aeronaves. También mantendrá las funciones de seguridad e inspección aeronáuticas. El acuerdo establece, además, mecanismos de colaboración, coordinación y seguimiento entre ambas administraciones para garantizar la asunción de las nuevas funciones.

Con estas dos transferencias, el Gobierno central y la Xunta amplían el ejercicio de las competencias autonómicas previstas en el Estatuto de Autonomía de Galicia, después del traspaso de la gestión del litoral aprobado en 2025.