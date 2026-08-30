Galicia consolida a gratuidade das escolas infantís para 32.000 familias
POLÍTICA SOCIAL
A comunidade autónoma continúa sendo líder nos niveis de escolarización na etapa de 0 a 3 anos
A Xunta de Galicia consolida un modelo de atención á primeira infancia que sitúa a comunidade autónoma á vangarda estatal na conciliación da vida laboral e familiar.
O sistema educativo galego afronta un novo ciclo académico, o quinto curso consecutivo, co primeiro ciclo de Educación Infantil cen por cento gratuíto en todas as escolas infantís do territorio, abarcando sen excepción nin exclusións tanto os centros de titularidade pública, dependentes da rede autonómica ou das administracións locais, como os de iniciativa social, cooperativa e privada. Esta iniciativa supón un importante aforro para os fogares galegos, xa que as familias non teñen que pagar nada pola atención educativa dos seus fillos.
Esta medida de gran calado social é pioneira no conxunto de España. Galicia foi a primeira comunidade en poñela en marcha e continúa sendo a única que garante unha cobertura horaria continuada de oito horas diarias durante todos os días lectivos do curso académico.
Deste xeito, permite que a Xunta despregue o programa de apoio ás familias máis completo de España, garantindo unha verdadeira equidade educativa desde os primeiros meses de vida, fomentando a escolarización temperá e supoñendo un alivio económico e fiscal histórico para os fogares fronte aos crecentes gastos asociados á crianza e aos coidados infantís.
Impacto Económico e Social
Ademais de facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e social, a gratuidade da escolarización 0-3 senta as bases da educación e formación das nenas e nenos de Galicia.
En total, a medida beneficia de forma directa e continuada a 32.000 familias en todo o territorio galego, un alcance masivo e de enorme transcendencia social. A Xunta destina máis de 68 millóns de euros a implementar nos centros 0-3 a gratuidade, un investimento que realiza con fondos propios da Administración autonómica e sen aportación algunha do Goberno central.
Esta importante asignación financeira propia, con recurso directo aos presupostos autonómicos, garante con absoluta solidez a continuidade, a universalidade, a gratuidade absoluta e a máxima calidade dun servizo esencial que supón un aforro económico medio moi elevado para os pais e nais galegos. Deste xeito, contribúese a consolidar un marco de protección social, axudas ás familias e estímulo á natalidade sen precedentes no panorama nacional.
Compromiso con Ourense
No ámbito específico da provincia de Ourense, este compromiso firme, rigoroso e sostido coa conciliación e co ensino temperá tradúcese nunha presenza de recursos tanto nos núcleos urbanos máis poboados como nos concellos do rural ourensán máis disperso.
A rede provincial de escolas infantís conta cun total de 3.300 prazas dispoñibles para dar resposta inmediata, flexible e axeitada ás necesidades reais de conciliación das familias ourensáns, garantindo que ningún menor quede sen atención por motivos de localización xeográfica.
É por iso que, para garantir o óptimo mantemento das instalacións, a accesibilidade universal, a seguridade e a calidade sostida desta ampla oferta educativa e asistencial, o plan autonómico desprega unha dotación específica de 14,2 millóns de euros de inversión na provincia. O obxectivo destas iniciativas pasa por asegurar que a equidade, a modernización das infraestruturas educativas e a excelencia no acceso á educación infantil sexan unha realidade igualitaria, accesible e de primeiro nivel para tódolos nenos e nenas de Ourense.
Liderado Estatal de referencia
O esforzo continuado, planificado, transversal e sostido no tempo pola administración autonómica permitiu que Galicia se posicione como a comunidade con máis escolarización de España en todo o primeiro ciclo de Educación Infantil, rexistrando unhas taxas de matriculación e cobertura que superan con ampla marxe a media do conxunto do Estado español.
Os datos do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes correspondentes ao curso 2025/2026 confirman que, de novo, Galicia lidera a porcentaxe de nenos matriculados en escolas infantís de cero a tres anos, cun 64%. Esta porcentaxe representa catorce puntos máis que a media estatal. Ademais, Galicia é a única comunidade que supera a barreira do 60% en escolarización 0-3 e se sitúa vinte puntos por riba do obxectivo fixado pola Unión Europea para o ano 2030, que é do 45%.
O obxectivo da Xunta de Galicia para este novo curso nas escolas infantís que comezará o vindeiro día 7 de setembro é revalidar esta primeira posición que converte a comunidade nun auténtico exemplo non só a nivel nacional, senón no conxunto de Europa. Hoxe Galicia ten uns índices de escolarización 0-3 que están á par dos países nórdicos de referencia neste ámbito, como Dinamarca, Suecia ou Noruega.
Este éxito rotundo na incorporación temperá dos menores reflicte unha transformación profunda, positiva e estrutural na sociedade galega, onde a aposta decidida polo ensino infantil achega vantaxosas oportunidades de desenvolvemento cognitivo, emocional, afectivo e pedagóxico para os nenos e nenas, ao tempo que flexibiliza, simplifica e facilita de xeito efectivo a actividade profesional, o desenvolvemento laboral e a corresponsabilidade real dos proxenitores.
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