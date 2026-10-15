Galicia-Costa, en situación de sequía prolongada

La Xunta declaró en situación de sequía prolongada el conjunto de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa tras analizar la evolución de los últimos indicadores de sequía y ante un escenario de reducción de las precipitaciones sostenido en el tiempo. En un comunicado explicó que se trata de una medida prevista en el plan especial de sequía aprobado en 2022, que ya se aplicó en la totalidad de la cuenca en julio de ese mismo año y que no implica por sí misma restricciones.

De hecho, a efectos prácticos las limitaciones y posibles medidas de ahorro sobre los abastecimientos municipales afectados seguirán dependiendo de la fase de escasez en la que se encuentre cada sistema (es decir, prealerta o alerta) y no de la propia declaración de la sequía prolongada, concebida para constatar una disminución sostenida de las precipitaciones respecto de los niveles habituales.

La Oficina Técnica da Seca, -presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández junto a otros cargos del organismo hidráulico y representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y de Medio Rural- acordó adoptar esta medida y extender así el escenario que ya se decretó a finales de septiembre en los sistema del Ulla-Tambre y de Costa Norte al conjunto de Galicia-Costa.

Lo hace tras analizar tanto los datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes en los ríos de cuenca y otros indicadores de sequía y escasez. Asimismo, en la reunión también han acordado mantener la situación actual con respecto a la escasez, con la única excepción del sistema del río Grande, en Camariñas, en el que se desactiva la prealerta ante la buena evolución de los principales indicadores detectada durante las últimas semanas.

Un total de 123 ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua: 32 en alerta o con medidas equivalentes y otros 91 en prealerta. En este último caso, con todo, la incidencia práctica es desigual, ya que en algunos ayuntamientos solo una parte reducida del territorios pertenece a la unidad afectada y el sistema principal de abastecimiento capta el agua en otra cuenca. En el resto de Galicia-Costa se mantiene la normalidad por escasez y según los últimos datos de ocupación disponibles, los embalses de abastecimiento se sitúan en 44,7% de su capacidad, 14 puntos menos que por estas mismas fechas en 2025.