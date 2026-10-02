Galicia crea un registro para sus más de 1.800 personas centenarias

La Consellería de Sanidade ha regulado oficialmente la creación del Registro Gallego de Personas Centenarias (Regace), una nueva herramienta que permitirá recopilar y analizar información sobre las personas de 100 o más años que residen en Galicia. La orden que crea y regula este registro ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El objetivo es disponer de información sobre las características de esta población y profundizar en los factores relacionados con la longevidad, además de facilitar la planificación y gestión sanitaria y la evaluación de las actuaciones asistenciales dirigidas a las personas centenarias.

La propia norma pone de relieve el peso de Galicia entre la población más longeva. La comunidad cuenta actualmente con más de 1.800 personas centenarias, que representan el 12,08% de todos los centenarios de España, mientras que la población gallega supone aproximadamente el 5,6% del conjunto del Estado.

El Regace estará adscrito a la dirección xeral competente en materia de planificación sanitaria e integrado en la Red Gallega de Vigilancia en Salud Pública. El registro permitirá elaborar información estadística y epidemiológica y contribuir a identificar posibles grupos de población con mayor probabilidad de alcanzar los 100 años.

Información sanitaria y protección de datos

El nuevo sistema reunirá información procedente de distintas fuentes y permitirá analizar aspectos relacionados con la salud y la evolución de las personas centenarias. Los datos se integrarán en la historia clínica electrónica de cada paciente y estarán sometidos a las garantías de confidencialidad y a la normativa de protección de datos.

El registro no tendrá carácter público. El acceso a la información podrá autorizarse a organismos e instituciones gallegas, estatales o internacionales para fines estrictamente sanitarios o estadísticos, así como a profesionales e investigadores que desarrollen estudios relacionados con la longevidad, siempre dentro de las condiciones establecidas por la normativa.

Entre los objetivos del Regace figura también fomentar la investigación y la formación relacionadas con la atención a las personas centenarias, así como la colaboración con instituciones españolas, europeas e internacionales para avanzar en el conocimiento de los factores que determinan la longevidad.

La Xunta prevé utilizar la información obtenida para mejorar el conocimiento sobre la evolución de este colectivo y orientar la planificación de los recursos sanitarios y asistenciales necesarios ante el progresivo envejecimiento de la población.

La orden establece que el registro entrará en funcionamiento 20 días después de su publicación en el DOG.