Galicia inicia una nueva campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial en bebés

La Xunta de Galicia ha iniciado este lunes una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), con el objetivo de prevenir las hospitalizaciones de bebés por esta infección, una de las principales causas de bronquiolitis en los lactantes.

La protección frente al VRS se introdujo en Galicia de forma pionera en 2023 y, según los datos de la Consellería de Sanidade, permitió reducir más de un 90% las hospitalizaciones por esta infección entre los niños y niñas inmunizados.

La campaña que comienza hoy se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027. Desde este lunes se administrará la inmunización en los hospitales a los bebés nacidos a partir de hoy y hasta el final de la campaña. También comenzará la citación de los bebés prematuros y de aquellos que pertenecen a grupos de riesgo.

El calendario continuará en las próximas semanas. A partir del 28 de septiembre, Sanidade citará en los hospitales a los bebés nacidos en abril, mayo y junio. Posteriormente, desde el 5 de octubre, será el turno de los nacidos en julio, agosto y septiembre.

Más de 13.000 niños inmunizados

Durante la pasada temporada, la inmunización frente al VRS fue administrada a 13.075 niños y niñas en Galicia.

Entre los nacidos durante el periodo de campaña, comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la cobertura alcanzó el 95,72 %. En el caso de la recaptación, correspondiente a los bebés nacidos entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025, la cobertura fue del 95,51 %.

La Xunta mantiene así la estrategia de inmunización frente al virus respiratorio sincitial con el objetivo de reducir las formas más graves de la infección y, especialmente, la necesidad de ingreso hospitalario entre los lactantes.