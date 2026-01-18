Galicia presenta en Fitur un modelo turístico sustentable e de calidade

Galicia chega un ano máis a unha das maiores citas internacionais do sector turístico, Fitur 2026, cunha ambiciosa e extensa programación no seu stand do pavillón 9 de Ifema, que inclúe máis de 50 presentacións ao longo de tres xornadas dirixidas fundamentalmente ao sector turístico. A axenda reflicte o compromiso da Xunta de Galicia cun modelo turístico sostible, responsable e diversificado, no que se pon en valor a identidade propia dos territorios, a colaboración institucional e a variedade da oferta.

Todo isto baixo o paraugas dun deseño institucional que pon en valor a marca Galicia Calidade. A proposta, que terá como escenario o stand situado no pavillón 9 de Ifema eríxese como un espazo de encontro profesional e emocional onde a sustentabilidade e a identidade propia son os eixes vertebradores de máis de cincuenta actividades programadas. O Goberno autonómico, en colaboración cos xeodestinos, concellos e deputacións, deseñou unha axenda que comeza o vindeiro mércores, día 21, e que se estende ata o domingo 25, combinando a interlocución co sector profesional durante as tres primeiras xornadas coa apertura ao gran público durante o fin de semana. Esta estratexia busca consolidar un modelo de turismo que non só sexa rendible economicamente, senón que tamén sexa capaz de xerar valor social e cultural en todo o territorio de xeito desestacionalizado.

En concreto, a comunidade galega presentará unha serie de propostas que van desde a promoción do turismo deportivo, cultural, termal, gastronómico e dos distintos Camiños de Santiago. Así, a programación do stand de Galicia abrangue propostas vencelladas ao patrimonio, a natureza, o turismo activo e a oferta gastronómica. Destacan iniciativas como a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, os itinerarios enogastronómicos ou proxectos singulares de recuperación da gastronomía tradicional, así como ou os Entroidos do Oriente Ourensán, declarados en 2025 Festa de Interese Turístico Nacional. E tamén o Camiño do Litoral, unha das apostas do Goberno autonómico pola posta en valor do turismo náutico e mariñeiro que percorre a franxa costeira ao longo dos seus máis de 1.300 kilómetros.

O protagonismo dos xeodestinos galegos intensifícase durante estes días en Fitur, afianzando un modelo que aposta pola diversidade territorial e a especialización. Durante a tarde do mércores e ao longo do xoves, o stand percorrerá boa parte do territorio, desde a natureza de Ferrolterra ata a inmersión accesible que propón Terra Chá ou as olimpiadas rurais da Comarca de Lugo. Esta diversidade esténdese ao ámbito enogastronómico con propostas como os itinerarios de Valdeorras, a guía gastronómica de Lugo ou o monográfico sobre turismo rural en Celanova-Serra do Xurés.

Os itinerarios xacobeos volven ser un dos eixos centrais da presenza galega en Fitur e máis tendo en conta a próxima cita do Xacobeo 2027. Ao longo da feira presentaranse accións vinculadas ao Camiño Portugués da Costa, o Camiño de Inverno, o Camiño Fisterra-Muxía, ou o Camiño Francés, así como iniciativas de cooperación que reforzan o seu valor como atractivo turístico internacional. A axenda complétase con propostas vencelladas ao turismo náutico, deportivo e termal, como Galicia Spa Pilgrimage, xunto con grandes citas do calendario feiral como Termatalia, Xantar ou Turexpo.

Deste xeito, o stand artículase baixo a clave e marca país “Galicia Calidade” e abarcará unha superficie total de 1.138,5 metros cadrados, un 14% máis que na edición anterior. O espazo remite co seu lema á excelencia como factor definitorio de Galicia como destino turístico, así como aos valores e recursos da comunidade neste ámbito. Trátase dunha serie de atributos, como autenticidade, identidade, sostibilidade, natureza, enogastronomía, cultura e clima, que caracterizan Galicia como un destino único e experiencial.

No seu deseño primouse unha estética sobria e elegante, de liña sostible, a través da que acoller ás persoas visitantes e levalas máis aló do visual, aproximando á reflexión e á conexión. Así, emprega solucións envolventes para fomentar a inmersión, a interacción e a vinculación íntima —como o ceo de arte dixital, máis de 50 pantallas verticais que proxectan imaxes en movemento dende o teito do posto, ou o uso de materiais efecto espello, que integran a quen pasee polo stand co espazo—.

Na construción empregáronse materiais de alto rendemento ambiental, como paneis e mobiliario de fibra elaborados a partir da reciclaxe de máis de 52.000 botellas de PET, (até 75 botellas por metro cadrado), co que se traslada o compromiso coa sustentabilidade. Trátase ademais dun elemento fonoabsorvente, que facilita a redución da contaminación acústica e contribúe á parte inmersiva.

Función e programación

A idea é que este espazo se consolide na súa dobre función, tanto para público profesional como xeral. Os tres primeiros días da feira serán en exclusiva para o primeiro dos públicos, durante os que as instalacións acollerán as distintas presentacións de destino e servirán de punto de encontro e plataforma para favorecer as relacións comerciais e abrir oportunidades de negocio.

Haberá ademais módulos informativos dedicados á oferta turística xeral de Galicia, con énfase en modalidades como o turismo termal, o activo e o náutico, espazo para establecementos turísticos co selo de Galicia Calidade, Q de Calidade e S de Sostibilidade, as catro provincias galegas e as sete principais cidades e eventos como o eclipse solar de agosto de 2026, do que Galicia será a porta de entrada. O Camiño de Santiago centrará tamén gran parte da atención como adianto do que será o vindeiro Xacobeo 2027.

Ademais, desenvolveranse iniciativas como degustacións gastronómicas de xeados con selo Galicia Calidade e a abrirase tamén unha Aula Gastro, accesible previa reserva, con demostracións culinarias levadas a cabo por profesionais da cociña galega, catas comentadas, showcooking, etc, de produtos con selo Galicia Calidade ou das denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas da comunidade.

Estas dúas propostas estarán abertas tamén para o público xeral. Así, na fin de semana en Fitur transformará o stand de Galicia nun espazo de degustación e festa para o público que visita a feira en Madrid. A marca Galicia Calidade asume un papel protagonista con demostracións culinarias permanentes na Aula Gastro. Os visitantes poden gozar de sabores autóctonos a través das degustacións de xeados artesanais de Bico de Xeado e La Central Heladera, ou participar nas catas do Salón de Té de Camelia. Todo este percorrido sensorial está acompañado polo son de Caamaño&Ameixeiras e o baile do grupo Xacarandaina.

Con todas estas actividades Galicia participa na 46 edición de Fitur, a primeira cita anual como evento global para o sector turístico a nivel mundial. O evento abrirá as súas portas do mércores 21 ao venres 23 de xaneiro para profesionais, en horario de 10 a 19 horas. O público xeral pode visitala sábado 24 de 10 a 20 e domingo 25 de 10 a 18 horas. Estarán presentes máis de 156 países e 9.500 empresas. A organización prevé a asistencia de arredor de 155.000 profesionais, a quen se sumarán 100.000 persoas durante a fin de semana.

Coa programación proposta, Galicia reafirma nesta feira de referencia internacional a súa posición como un destino competitivo, sostible e con identidade propia, no que a cooperación entre administracións, sector e territorio resulta clave para seguir avanzando na desestacionalización e diversificación dun turismo de calidade capaz de crear rendibilidade durante todo o ano.

Actividades do stand de Galicia en Fitur 2026 (21-25 de xaneiro)

Mércores 21·01·2026

  • 11:00 Galicia Calidade 
  • 11:25 Galicia, puerta de entrada del gran eclipse solar 2026 
  • 11:40 Arquitectos del ocio: profesionales de un turismo responsable 
  • 12:00 Ribeira Sacra, candidatura a Patrimonio de la Humanidad 
  • 12:30 A Coruña, cultura de vivir 
  • 13:00 Conoce el interior de Galicia a través de las Rutas del Queso D.O.P. Arzúa-Ulloa 
  • 13:30 Camino Portugués de la Costa inclusivo 
  • 14:00 800 años de la consagración de la catedral de Tui 
  • 14:30 Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago: veinte municipios, una sola voz 
  • 15:40 Termatalia 2026 (24-2/09) e Xantar 2026 (19-22/11) 
  • 16:00 El final es el principio, Solpor (Asociación de Empresarios del Camino Santiago Fisterra Muxía) 
  • 16:15 Eventos World Surf League en Galicia 
  • 16:30 Toque Ferrol 
  • 17:00 Ferrolterra máxica: tradición y naturaleza para todas las personas viajeras 
  • 17:20 Compostela é moito Mice 
  • 17:45 Terra Chá inmersiva: vive Terra Chá accesible y sin límites 
  • 18:10 Olimpiadas Rurales de Galicia 
  • 18:30 “Turismo rural” de Terras de Celanova-Serra do Xurés 

Xoves 22·01·2026

  • 10:00 Turismo deportivo en Galicia 
  • 10:15 Amárrate a Galicia: impacto del turismo náutico en los puertos autonómicos 
  • 10:30 El sendero azul del puerto de Vigo 
  • 10:45 Red de cruceros costeros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España / Red de cruceros ibéricos fluviales transfronterizos 
  • 11:00 Un atardecer, dos ocasos: el eclipse en la provincia de A Coruña 
  • 11:30 Rías Baixas: tu meta, tu destino 
  • 12:00 Camino del Litoral 
  • 12:30 Ourense provincia termal, refugio familiar 
  • 13:20 Mar de Santiago: tierra y agua unidos en el camino 
  • 13:40 Together we create Christmas spirit (Deza Tabeirós) / Ruta da sidra da Estrada “tradición que crece, futuro que fermenta”
  • 14:00 Barbanza Arousa: viaje a través de la historia de los sabores 
  • 14:20 Galicia en ruta 
  • 14:45 Camiño Fisterra-Muxía 
  • 15:00 Fisterra, meta del cicloturismo europeo 
  • 15:50 Turexpo 2026 
  • 16:10 Sabedoras (del saber y del sabor). Cocinas y cocineras memorables del Ribeiro-Carballiño 
  • 16:30 La VI ruta Rías Baixas-Camino de la ría de Muros Noia 
  • 16:50 Costa da Morte: donde la tierra habla y el cielo responde 
  • 17:10 Experiencias slow en O Salnés 
  • 17:30 A Mariña, un viaje a la identidad 
  • 17:50 Galicia suroeste es única 
  • 18:10 Pstd Condado Paradanta enogastronómico 
  • 18:30 Desordes geodestino mural 

Venres 23·01·2026

  • 10:10 Top secret 
  • 10:30 Villas termales 
  • 11:00 “Entroidos do oriente ourensán”, fiesta de Interés Turístico Nacional 
  • 11:30 20 na Limia 
  • 11:50 Lugo, encontro coa historia 
  • 12:30 Provincia de Lugo, reserva natural 
  • 13:00 Camino Francés: una mirada al pasado para caminar hacia el futuro venres 
  • 13:15 Trenes turísticos de Galicia 
  • 13:40 Campaña promocional de la reserva de biosfera Mariñas Coruñesas “O noso corazón verde” 
  • 14:00 Concertos do Xacobeo 

Sábado 24 de xaneiro e domingo 25 de xaneiro

  • Salón té de Camelia. Degustacións de tés de camelia cultivados ou producidos en Galicia. 
  • Actuacións musicais Caamaño&Ameixeiras, grupo de música e baile tradicional Xacarandaina.

Citas especiais todos os días

  • Degustación con selo Galicia Calidade: Bico de Xeado e La Central Heladera
  • Aula gastro: demostracións culinarias e degustacións produtos con selo Galicia Calidade, D.O., IXP e outros

