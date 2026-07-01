Galicia quiere reducir un 15 % la obesidad con el plan pionero "Obesidade Zero"

El Plan Obesidade Zero busca reducir en un 15 % la tasa de obesidad en Galicia mediante la promoción de hábitos de vida saludables.

Galicia se consolida como una de las comunidades de referencia en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad gracias al Plan Obesidade Zero, una estrategia pionera impulsada por la Consellería de Sanidade que tiene como objetivo reducir en un 15 % la tasa de obesidad en la comunidad.

Así lo destacó este martes la subdirectora xeral de Estilos de Vida Saudable, Sagrario Pérez, durante su participación en la jornada El valor social de un mejor control de la obesidad en Galicia, celebrada en Madrid, donde expuso las principales líneas de actuación del programa.

Según explicó, Galicia es el único sistema sanitario público de España que dispone de una estrategia integral específica para abordar la obesidad desde una perspectiva multidisciplinar, coordinando actuaciones en los ámbitos sanitario, educativo, social y comunitario.

Prevención desde la infancia y promoción de hábitos saludables

El Plan Obesidade Zero, promovido por la Dirección Xeral de Saúde Pública, considera la obesidad una enfermedad metabólica compleja y plantea actuaciones dirigidas a fomentar hábitos saludables durante todas las etapas de la vida.

La estrategia se estructura en cinco grandes ejes: la detección precoz y la mejora del modelo asistencial, la transformación de los entornos que favorecen la obesidad, la intervención desde edades tempranas, la regulación del bienestar emocional y la incorporación de la innovación tecnológica.

Entre sus principales objetivos figura impulsar una alimentación equilibrada, fomentar la práctica regular de actividad física, promover una adecuada higiene del sueño y reforzar el bienestar emocional como pilares fundamentales para prevenir el sobrepeso.

Desde la Consellería de Sanidade subrayan que el programa actúa desde la infancia, tanto en los centros educativos como en el ámbito comunitario, la atención primaria y la alimentación institucional, con el fin de abordar también los factores sociales que influyen en los hábitos de vida de la población.

La Xunta considera que esta estrategia sitúa a Galicia en una posición destacada dentro del sistema sanitario español y refuerza su apuesta por la prevención, la coordinación institucional y la promoción de estilos de vida saludables para mejorar la salud de la ciudadanía.