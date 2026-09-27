Galicia, a la vanguardia en gestión del territorio con tecnologías inteligentes

La incorporación de la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT), la gestión inteligente del dato o la inteligencia de procesos en los sistemas geoespaciales corporativos de la Xunta, junto con el despliegue de la plataforma de soporte a gemelos digitales, están transformando la gestión territorial de Galicia, según el último balance de la Estratexia Galicia Dixital 2030.

El nuevo modelo, resultado del Programa de Gestión Territorial Inteligente, permite aprovechar las oportunidades en materia de gestión y conocimiento del territorio, de acuerdo con la visión estratégica de una transformación digital adaptada a las necesidades específicas de Galicia.

En el centro de este Programa se encuentra la Plataforma Territorio Inteligente, que integra en un mismo espacio todos los datos procedentes de los sistemas de información geográfica, la información de las diferentes consejerías y unidades de la Xunta, los datos procedentes de sensores instalados en el territorio, los proporcionados por los satélites o los procedentes de otros dispositivos, como los vehículos aéreos no tripulados. Toda esta información se normaliza para que pueda ser compartida y gestionada de acuerdo con los estándares, y procesada para que pueda ser utilizada para mejorar las políticas territoriales y los servicios públicos a través de aplicaciones prácticas.

En la actualidad, la Plataforma ofrece ya servicios para el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones geográficas adaptadas a las necesidades de la Administración pública, como la creación de mapas y visores de información geográfica, la edición directa de datos sobre el visor al servicio de la inspección o las actualizaciones urbanísticas, la impresión de mapas en múltiples formatos, o la creación de visores con funcionalidades de cálculo y optimización de rutas para la planificación de servicios logísticos o la gestión de emergencias.

Cualquier departamento de la Xunta puede crear, a través de esta Plataforma, visores a su medida para calcular retos logísticos o planificar la respuesta a emergencias. Asimismo, permite crear modelos predictivos para, por ejemplo, gestionar áreas sobre las que no se dispone de datos reales. Otro ejemplo de la Plataforma es su uso para prever tendencias o establecer patrones espaciales.

La plataforma es especialmente importante para atender alertas sobre situaciones de riesgo a tiempo real (una riada, un puente con riesgo de colapsar, una incidencia de tráfico, etc.). Del mismo modo, también permite gestionar en cuanto se registran los datos de los sensores integrados en la Red Gallega de Internet de las Cosas (iCousas). En la actualidad, esta red tiene la capacidad de acoger y procesar los datos de hasta 300.000 sensores en la práctica totalidad de la geografía gallega.

Algunos ejemplos de uso son la aplicación de análisis del Mapa Industrial de Galicia, las utilidades para la Digitalización de los Caminos de Santiago o el visor sobre derechos mineros caducados.

Panorámica de Ourense. | La Región

15 nuevos proyectos con funcionalidades geográficas

El balance, elaborado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), destaca que los principales avances en 2025 están vinculados al ámbito de los sistemas de información geoespacial y a la Plataforma Territorio Inteligente. En concreto, se desarrollaron 15 nuevos proyectos con funcionalidades geográficas integradas y se publicaron nuevos servicios de información geográfica. Estos servicios permiten almacenar, gestionar y analizar la información para evaluar riesgos naturales, planificar rutas, gestionar emergencias, infraestructuras y transporte, entre otras utilidades.

El informe destaca también el avance en el despliegue de la plataforma de soporte de gemelos digitales. Se pusieron en marcha cuatro proyectos piloto en el marco de la iniciativa estatal de las Redes de Especialización Tecnológica (Retech). Asimismo, se habilitó un geocatálogo para facilitar la difusión interna y la gobernanza de los conjuntos de datos y servicios de información geográfica. En 2025 se procesaron con este criterio 15 recursos geoespaciales.

También se puso en marcha el Espacio de Innovación Rural Aplicada, EIRA, en el que colaboran Amtega y la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural. Su objetivo es aplicar tecnologías inteligentes basadas en el territorio en ámbitos rurales para impulsar la recuperación de tierras agrarias.