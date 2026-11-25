El nuevo buque insignia de Greenpeace sale a flote por primera vez, a 25 de noviembre de 2026.

El nuevo buque insignia de Greenpeace Internacional ha tocado el agua por primera vez este miércoles en Vigo. El velero, de 75 metros de eslora, ha salido de las instalaciones del astillero Freire Shipyard, donde está siendo construido para convertirse en una de las principales herramientas de la organización ecologista en sus campañas internacionales y proyectos de investigación científica.

La embarcación, que está previsto que entre en servicio a finales de 2027, incorpora un avanzado sistema de propulsión eólica y tecnologías destinadas a reducir al mínimo el consumo de combustibles fósiles. Greenpeace lo presenta como el barco más innovador de su historia, diseñado para operar en cualquier parte del planeta, incluidas las regiones polares.

Su puesta a flote supone uno de los principales hitos del proyecto, que continuará desarrollándose en el astillero vigués hasta que el buque esté preparado para iniciar sus operaciones.

Un velero capaz de dar la vuelta al mundo utilizando solo el viento

La principal característica de la embarcación es su sistema de navegación automatizado DynaRig, formado por dos mástiles giratorios y una superficie total de vela de 1.746 metros cuadrados.

Esta tecnología permite aprovechar la energía del viento en diferentes condiciones meteorológicas y, según Greenpeace, ofrece al barco la capacidad de dar la vuelta al mundo utilizando exclusivamente propulsión eólica. El diseño también incorpora paneles solares, baterías y sistemas de recuperación energética durante la navegación a vela, además de pilas de combustible de hidrógeno.

Cuando estas fuentes no resulten suficientes, el buque dispondrá de cuatro generadores de combustión interna que utilizarán metanol ecológico y gasóleo marino como combustible de encendido inicial. El objetivo es que la embarcación funcione con el menor consumo posible de combustibles fósiles, avanzando hacia su eliminación completa a medida que mejoren las alternativas de suministro y la logística.

Construido en Vigo para investigar incluso en las regiones polares

El nuevo barco de Greenpeace no estará destinado únicamente a las campañas de sensibilización ambiental. También contará con instalaciones científicas a bordo, que permitirán desarrollar trabajos de investigación en diferentes ecosistemas marinos.

Entre sus capacidades destaca el despliegue de vehículos submarinos teledirigidos, así como el apoyo a pequeñas embarcaciones y helicópteros durante las operaciones.

Su diseño permitirá navegar en aguas de todo el mundo, incluidas las regiones polares, ampliando las posibilidades de investigación y actuación de la organización. Para Fabien Rondal, director adjunto de programas de Greenpeace, el proyecto demuestra que es posible reducir considerablemente la dependencia de los combustibles fósiles sin renunciar a las capacidades operativas de un buque de estas características.

"Al situar la propulsión eólica, la eficiencia energética y los sistemas de propulsión innovadores en el centro del diseño, estamos construyendo un barco capaz de llevar a cabo las campañas globales y la investigación científica de Greenpeace en todo el mundo, al tiempo que minimiza su huella medioambiental", ha explicado.