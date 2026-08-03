Hallan muerto a José Ángel, el sexagenario desaparecido desde el sábado en Silleda

AMPLIO OPERATIVO

Hallan muerto a un hombre sexagenario desaparecido en Silleda tras un amplio operativo de búsqueda iniciado el sábado. El cuerpo fue localizado este lunes en una zona de difícil acceso.

La Región
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Publicado: 03 ago 2026 - 13:33 Actualizado: 03 ago 2026 - 13:34
Fotografía de José Ángel Reimondez Vázquez
Fotografía de José Ángel Reimondez Vázquez | Concello de Silleda

Un hombre que permanecía desaparecido desde el pasado sábado ha sido hallado muerto este lunes en el municipio pontevedrés de Silleda, según ha informado el 112 Galicia.

La desaparición se conoció alrededor de las 22:30 horas del sábado, cuando un centro de mayores de la localidad alertó de que uno de sus residentes había desaparecido.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia informó a la Guardia Civil, que coordinó un operativo de búsqueda en el que participaron la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI), así como miembros de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Lalín y Vila de Cruces.

El desaparecido fue localizado sin vida este lunes en una zona de difícil acceso, próxima a la residencia de mayores. El cuerpo fue encontrado por un particular que colaboraba en las labores de búsqueda.

Pese al despliegue del operativo, no fue posible hacer nada por salvar su vida. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias del fallecimiento.

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