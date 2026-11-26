Herida una persona al caer su vehículo por un barranco de 30 metros en Lugo
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un conductor resulta herido tras caer con su vehículo por un barranco de 30 metros en O Cereixal, en Becerreá. Los Bomberos de Sarria tuvieron que acceder al turismo por un camino situado en la parte inferior del desnivel para completar el rescate.
Una persona ha resultado herida tras precipitarse por un barranco de unos 30 metros el vehículo en el que circulaba por la parroquia de O Cereixal, en el municipio lucense de Becerreá.
Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue la persona que conducía el turismo quien, pasadas las 21.00 horas de este miércoles, alertó a la central de emergencias para comunicar su situación. También señaló que tenía dificultades para salir del habitáculo porque las puertas estaban bloqueadas.
Con estos datos, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención de los Bomberos de Sarria, que lograron trasladar a la persona herida hasta la ambulancia.
Los servicios de emergencias desplazados al punto destacaron la complejidad del acceso al vehículo, situado en un barranco de unos 30 metros de altura. Para llegar hasta el turismo accidentado, los equipos tuvieron que utilizar un camino habilitado por la parte inferior del desnivel. Finalmente, culminaron el rescate y trasladaron a la persona herida a una ambulancia del 061.
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