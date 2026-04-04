Dos heridos en un accidente de tráfico de un camión en A Coruña

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SALIDA DE VÍA
Dos personas, que viajaban en un camión pequeño por la AC-550, han resultado heridas en un accidente de tráfico al salirse de la vía a la altura de Carnota (A Coruña). Ambas han sido evacuadas por el personal sanitario al hospital.
El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 10.30 horas gracias a la llamada de un particular, que informó de esta salida de vía en el kilómetro 18.7, a su paso por la parroquia de San Mamede de Carnota, en el ayuntamiento coruñés de Carnota. También el 061 dio cuenta del siniestro a la central de emergencias.
Fueron informados la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, el GES de Muros y Protección Civil de Carnota, cuyos voluntarios, al llegar al punto, solicitaron medios de mantenimiento y limpieza por los restos de piedras y tierra derramadas por la carretera.
Tras la evacuación de los heridos, los miembros del GES informaron de que iban a señalizar un carril de la carretera con conos, ya que el camión estaba casi volcado en la cuneta y ocupaba parte del carril, a la espera de la llegada de una grúa para su retirada.
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