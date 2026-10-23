Dos heridos, uno grave, tras un accidente de una avioneta en Caldas de Reis

Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, este viernes tras sufrir un accidente con una avioneta en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis. La aeronave volcó sobre la pista de aterrizaje cuando intentaba tomar tierra después de sufrir un fallo mecánico.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 13:25 horas. La persona que alertó a los servicios de emergencias informó de que había sufrido un accidente con una avioneta en el aeródromo de la parroquia de Godos y advirtió de que podía haber personas heridas y atrapadas.

Uno de los ocupantes, un hombre de 75 años vecino de Pontecesures, resultó herido de gravedad y fue trasladado en una ambulancia del 061 al hospital Montecelo de Pontevedra. El segundo ocupante, un hombre de 57 años natural de Caldas de Reis, sufrió heridas de carácter leve y fue evacuado al Hospital do Salnés, en Vilagarcía de Arousa.

La avioneta volcó durante la maniobra de aterrizaje

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la aeronave sufrió un fallo mecánico e intentó aterrizar en torno a las 13:30 horas. Durante la maniobra, por causas que todavía se investigan, acabó volcada sobre la pista del aeródromo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, la Guardia Civil, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Cuntis para atender la emergencia.