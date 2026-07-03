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Ourense en alerta

Provoca un aparatoso accidente de tráfico en Vigo tras sufrir una indisposición al volante

SIN HERIDOS

El accidente ocurrió en una calle estrecha del centro de Vigo pero no hay que lamentar heridos. El conductor tuvo que ser atendido y trasladado por urgencias sanitarias

Vehículos afectados por el aparatoso accidente en Vigo.
Vehículos afectados por el aparatoso accidente en Vigo. | Alberte

Un hombre terminó chocando su vehículo contra tres turismos aparcados tras sufrir una indisposición al volante. El aparatoso accidente en el centro de Vigo también se saldó con varios maceteros derribados. Pese a producirse en, el cruce de la calle Brasil con Vázquez Varela, un lugar estrecho, no hay que lamentar heridos.

El conductor del vehículo tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Policía Local y bomberos para coordinar el tráfico y movilizar los vehículos afectados.

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