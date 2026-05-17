Homenaxe a Begoña Caamaño

Vegalsa-Eroski
A rede comercial da compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski celebra o Día das Letras Galegas homenaxeando a figura de Begoña Caamaño. A campaña chega a cento cincuenta dos seus establecementos hipermercados Eroski, supermercados Eroski Center e Autoservicios Familia con carteis conmemorativos deseñados polo alumnado do CEIP Plurilingüe de Ribadavia, nos que se reflicte a infancia creativa da autora. Ademais, as tendas contarán durante todo o mes de maio con bolsas de compra de edición especial.
Durante o sábado 16, os establecementos Autoservicios Familia e Eroski Center de Vigo, cidade onde naceu a xornalista e escritora, tamén repartiron marcapáxinas coa imaxe da campaña deste ano.
A maiores, o propio domingo, a compañía activará un sorteo especial no seu perfil de Instagram (@vegalsa_eroski) de cinco experiencias dobres con visita guiada a MEGA e maridaxe a escoller.
O supermercado Eroski Center de Portanet de Vigo acolleu o luns a pegada de carteis coa que a compañía presenta a súa campaña das Letras Galegas, froito dunha colaboración coa Xunta de Galicia. O evento contou coa participación do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; a irmá da homenaxeada, Beatriz Caamaño; a académica de número e membro da directiva da RAG, María Dolores Sánchez; e o director de hipermercados, supermercados e gasolineiras Eroski en Vegalsa-Eroski, Florentino Vázquez.
“Desde Vegalsa-Eroski, alentamos a todos os nosos clientes a que lean historias e expandan a súa imaxinación como fixo Begoña Caamaño, e non hai mellor forma de facelo que xunto ao marcapáxinas conmemorativo que podedes conseguir nas nosas tendas de Vigo durante este fin de semana”, remarcou Florentino Vázquez na súa intervención.
A aposta por potenciar os valores da identidade galega reflíctese no seu cadro de persoal, oito mil cento vinte traballadores, o oitenta e oito por cento na comunidade autónoma de Galicia, e na súa aposta polos provedores galegos.
Tamén nas súas tendas, incluíndo o galego nos rótulos na súa comunicación comercial, e na súa marca propia, rotulada nos catro idiomas oficiais de España. Sen esquecer o seu apoio a iniciativas que contribúen á súa conmemoración e posta en valor como este Día das Letras Galegas.
