Identifican a una mujer gallega como una de las 69 víctimas del accidente de Urda

Una vecina de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), María Vázquez Nieto, ha sido identificada como una de las 69 personas fallecidas en el choque de trenes registrado el miércoles en Urda (Toledo), según confirman fuentes próximas a la familia. Su identificación eleva a Galicia el impacto de una tragedia que ha conmocionado a todo el país.

El cuerpo de la víctima será trasladado a Galicia desde Madrid y se le dará el último adiós en Cerdedo-Cotobade, su municipio natal, donde será velada. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el funeral ni sobre las circunstancias en las que viajaba. La fallecida era hija de Enrique Vázquez, exconcejal del PP de la localidad.

El siniestro ha dejado, de forma provisional, 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, entre las 538 personas que viajaban en los trenes de Renfe e Iryo implicados en la colisión. Los dos convoyes de alta velocidad circulaban por la misma vía en dirección Madrid-Sevilla cuando se produjo el accidente, cuyas causas siguen bajo investigación.