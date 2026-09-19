Incautados más de 83.000 juguetes ilegales en A Coruña

Uno de los agentes retira los juguetes ilegales localizados en A Coruña.

La Guardia Civil ha intervenido 83.836 juguetes que carecían del marcado CE y de documentación que acreditase su importación legal en España. La mercancía, valorada en 123.639 euros, fue localizada inicialmente en varios puestos ambulantes de las fiestas patronales de Sada, Arteixo, Culleredo y Carral y, posteriormente, en dos naves de venta mayorista de la provincia.

La actuación comenzó durante las inspecciones realizadas por unidades del Servicio Fiscal entre los meses de julio, agosto y septiembre. Los agentes detectaron en distintos puestos de venta 2.872 juguetes preparados para su comercialización, procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

Los productos presentaban distintas irregularidades relacionadas con la seguridad, entre ellas la ausencia de advertencias obligatorias y del marcado CE visible y legible. Además, los responsables de los puestos no pudieron aportar documentación que justificase la importación legal de los artículos.

Las pesquisas llevaron posteriormente a los agentes hasta el distribuidor mayorista. La Guardia Civil localizó dos naves dedicadas a la venta de productos al por mayor, donde se encontraron otros 80.964 juguetes de características similares.

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Juguetes con alertas de seguridad

Entre la mercancía intervenida figuran 2.874 unidades de los modelos comerciales Squishy y Dumpling, productos que han sido objeto de alertas y retiradas del mercado en Reino Unido y en Asturias por los riesgos potenciales relacionados con su composición química. También presentan una apariencia que imita a determinados alimentos.

La operación terminó con cuatro inspecciones comerciales y 22 actas de denuncia por posibles infracciones de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.