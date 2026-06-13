El incendio de Herbón, en Padrón, alcanza las 180 hectáreas y obliga a declarar la Situación 2

El incendio forestal declarado este viernes en la parroquia de Herbón, en Padrón, continúa activo y afecta ya a unas 180 hectáreas, según las últimas estimaciones facilitadas por la Xunta de Galicia.

La evolución del fuego era favorable durante las últimas horas, pero la reactivación de uno de sus flancos llevó a las autoridades a declarar la Situación 2 como medida preventiva, debido a la proximidad de las llamas a los núcleos de población de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas.

El fuego se inició alrededor de las 16:00 horas en una jornada marcada por las altas temperaturas y ha movilizado un amplio dispositivo de extinción, con la participación de numerosos medios terrestres y aéreos de la Xunta y del Gobierno central.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos del área de Santiago de Compostela. Además, el incendio obligó al desalojo preventivo de una vivienda con tres residentes, mientras los equipos de emergencia realizaban labores de protección y refresco en la zona.

El alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, destacó el importante despliegue de medios para combatir las llamas y señaló que la complicada orografía del terreno está dificultando las tareas de extinción. También se han registrado cortes de suministro eléctrico y problemas de cobertura móvil en algunas parroquias afectadas.