Inditex sufre un ciberataque en sus bases de datos alojadas en un tercero

Una tienda de Zara, una de las firmas del grupo Inditex, ubicada en Barcelona.

Inditex ha informado este miércoles de que ha sufrido un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero, un incidente que, según la compañía, no afecta a datos personales ni bancarios de los clientes.

Según ha indicado la empresa en un comunicado, dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero asegura que en ningún caso incluye datos como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas o tarjetas bancarias.

"Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional", ha agregado.

Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna, por lo que los clientes podrán seguir accediendo y operando con total seguridad.