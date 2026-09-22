Varios investigados por plantaciones de marihuana en la comarca de O Condado

La Guardia Civil investiga a varias personas por delitos contra la salud pública por su presunta vinculación con cinco plantaciones de marihuana localizadas en la comarca de O Condado, en los municipios de Ponteareas, Mondariz y Mondariz-Balneario.

Según han informado fuentes de la Comandancia, las intervenciones se han desarrollado desde finales de agosto. Así, el pasado 31 de agosto, los agentes se incautaron de 11 plantas de marihuana que un varón de 51 años tenía en Mondariz.

Las investigaciones permitieron identificar a otras tres personas y localizar otras cuatro plantaciones: el 11 de septiembre, en Angoares, Ponteareas, la Guardia Civil encontró en una vivienda un invernadero con cubierta de plástico bajo el que había varias plantas de marihuana de gran tamaño, y procedió a investigar al dueño, un hombre de 41 años.

El 14 de septiembre en Padróns, también en Ponteareas, los agentes localizaron una plantación compuesta por 14 plantas de gran envergadura en las inmediaciones de un domicilio, e investigaron a su dueño, un hombre de 73 años de edad. Al día siguiente localizaron otra plantación en Ponteareas, en Areas, e investigan por ello a un hombre de 48 años que, al sospechar de las pesquisas, ya había cortado la mayor parte de la 'cosecha' y solo se le pudo intervenir una planta de gran tamaño.

Finalmente, en las últimas horas fue localizada otra plantación en carretera de Vilasobroso, en Mondariz-Balneario, y se investiga por ello a una mujer de 51 años.

En total, en estas intervenciones, en menos de un mes, la Guardia Civil se ha incautado de casi 40 plantas de marihuana. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.