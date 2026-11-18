Un vecino de A Cañiza está siendo investigado como presunto autor de nueve incendios forestales registrados en 2024 y 2025 en la provincia de Pontevedra, que afectaron conjuntamente a más de 700 hectáreas. La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, permitió tomar declaración este miércoles al sospechoso, al que se atribuyen varios fuegos de especial gravedad en los municipios de A Cañiza y Crecente.

Entre los incendios que se le vinculan figuran dos registrados en Crecente en abril y septiembre de 2024, que calcinaron 169 y 267,62 hectáreas, respectivamente. También se le relaciona con el gran incendio de julio de 2025 en A Cañiza, que afectó a otras 295 hectáreas y obligó a activar la Situación Operativa 2 como medida preventiva ante la proximidad de las llamas a núcleos de población. Los tres fuegos sumaron por sí solos más de 731 hectáreas afectadas.

La investigación comenzó el 15 de abril de 2024, cuando los agentes de la UIFO localizaron un artefacto incendiario en el punto de inicio de uno de los fuegos. Posteriormente, en otros cuatro incendios de la misma zona aparecieron dispositivos de características similares, que seguían un patrón de quema coincidente y afectaban a terrenos próximos a los límites de un Tecor (Terreno Cinegéticamente Ordenado).

Un posible conflicto relacionado con la caza

Las pesquisas llevaron a los investigadores a sospechar que el origen de los incendios podría estar relacionado con disputas en el ámbito de la actividad cinegética. Según la hipótesis que maneja la investigación, el sospechoso habría buscado provocar enfrentamientos entre los cazadores pertenecientes al Tecor y los de las zonas libres, grupo al que él mismo pertenecería.

Axentes ambientais que investigan los incendios en A Cañiza y Crecente. | Xunta de Galicia

Durante 2025 continuaron apareciendo artefactos incendiarios de características idénticas y se registraron hasta cuatro nuevos fuegos. Fue precisamente durante el incendio de julio de ese año en A Cañiza cuando los agentes de la UIFO consiguieron captar una imagen que reforzó las sospechas sobre el investigado. A partir de entonces, la Guardia Civil mantuvo una vigilancia sobre esta persona hasta su toma de declaración, realizada este miércoles.

La investigación pone de manifiesto la gravedad de una sucesión de incendios que, además de afectar a más de 700 hectáreas de superficie forestal, llegó a poner en riesgo a la población por la proximidad de las llamas a zonas habitadas. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.