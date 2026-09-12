Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de varios hombres
DOS TESTIGOS
La joven aseguró que había sido agredida sexualmente por varias personas tras salir de fiesta y fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro para recibir atención.
Agentes de la Policía Local de Vigo acudieron a la zona del parque de Matías ante la denuncia de una joven por un supuesto delito de agresión sexual por parte de varios hombres.
Según fuentes consultadas, los hechos se produjeron minutos después de las 07,00 horas de este sábado. Cuando llegaron al lugar, los agentes se encontraron a una joven que estaba acompañada de dos personas.
Los dos testigos relataron a los agentes que escucharon gritos y vieron cómo la joven escapaba de una vivienda, saltando por un muro. Por su parte, la joven explicó que había salido de fiesta con un amigo y manifestó que había sido agredida sexualmente por varias personas.
Ante esta situación, los agentes procedieron a activar el protocolo establecido para este tipo de delitos y la joven fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro para recibir atención.
Asimismo, los agentes realizaron una búsqueda por los alrededores, aunque no localizaron a ninguna persona relacionada con los hechos.
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