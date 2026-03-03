¿Sabe usted que la judicatura reparte regalos de lujo en las despedidas?

¿Sabe usted que la judicatura no escatima en regalos cuando se trata de despedir a un compañero? ¿Que si al exteniente fiscal Julián Pardinas se le regaló un cuadro de Vidal Souto y una estancia en un parador, a la magistrada Eva Armesto se la agasajó con una tabla de surf, aprovechando que la Lanzanda no queda lejos de su nuevo destino? ¿Que a la fiscala jefa de Galicia, Carmen Eiró, le tocó un bolso muy top?