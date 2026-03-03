¿Sabe usted que la judicatura reparte regalos de lujo en las despedidas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la judicatura reparte regalos de lujo a sus despedidas, desde cuadros y estancias en paradores hasta tablas de surf y bolsos de diseñador
¿Sabe usted que la judicatura no escatima en regalos cuando se trata de despedir a un compañero? ¿Que si al exteniente fiscal Julián Pardinas se le regaló un cuadro de Vidal Souto y una estancia en un parador, a la magistrada Eva Armesto se la agasajó con una tabla de surf, aprovechando que la Lanzanda no queda lejos de su nuevo destino? ¿Que a la fiscala jefa de Galicia, Carmen Eiró, le tocó un bolso muy top?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL MAYOR CRECIMIENTO DE ESPAÑA
Galicia lidera el crecimiento de ventas de coches ganado un 31% interanual
ACUSACIÓN POR FALSEDAD DOCUMENTAL
Juzgan por estafa en 2021 a una exedila de Láncara
Lo último
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Mezclar mango y aguacate a diario beneficia a la salud cardíaca
FENÓMENOS ASTRONÓMICOS
Así se vio la “Luna de Sangre” que tiñó esta madrugada el cielo