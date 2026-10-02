A juicio por agredir sexualmente y amenazar a su esposa: "le iba a pagar a un rumano para que la matase"
AGRESIÓN SEXUAL
El acusado se enfrenta a siete años de cárcel por los delitos de agresión sexual, obstrucción a la justicia y amenazas, según la Fiscalía.
La Audiencia Provincial de Pontevedra juzga el próximo jueves, día 8, a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar con matar a la que era su esposa.
Según el escrito de acusación fiscal, los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando, tras una fuerte discusión, el hombre agredió sexualmente a la que era su esposa, tras acusarla de haber mantenido relaciones sexuales con otro hombre.
Posteriormente, y para evitar que lo denunciase a la Policía, el hombre le dijo que "le iba a pagar a un rumano para que la matase".
Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y de otro de obstrucción a la justicia, en concurso con un delito de amenazas, y pide para él un total de siete años de cárcel.
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